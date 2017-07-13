Порошенко мечтает о проведении саммитов Украина — ЕС в Донбассе и Крыму

При этом украинский лидер также заявил, что сделал бы для этого всё возможное, подчеркнув, что для этого нужна солидарность Брюсселя с Киевом.

На встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером президент Украины Пётр Порошенко сообщил о своей надежде на проведение саммитов Украина — ЕС в Донецке и Ялте.

— Я надеюсь, что мы когда-нибудь проведём следующие саммиты Украина — ЕС в Донецке и в Ялте. Я бы всё возможное для этого сделал, — сказал Порошенко.

По его словам, "деоккупация" Крыма и Донбасса произойдёт после выполнения Москвой минских договорённостей. При этом Порошенко добавил, что для этого нужна солидарность Брюсселя с Киевом.

Саммит ЕС — Украина проходит в течение двух дней (12–13 июля) в Киеве.