Назначен новый главный тренер мужской сборной России по гандболу

Предыдущего наставника команды отправили в отставку из-за неудачного выступления российских спортсменов в чемпионате Европы.

У мужской сборной России по гандболу после отставки Дмитрия Торгованова появился новый тренер. Теперь команду возглавляет Эдуард Кокшаров, сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

Отмечается, что решение об отставке Торгованова принял Исполком ФГР. Предварительной причиной для этого послужил тот факт, что под его руководством гандболисты не смогли пробиться в финал чемпионата Европы.

— Сегодня на заседании исполкома Федерации гандбола России единогласно было принято решение о назначении главным тренером мужской сборной России Эдуарда Кокшарова, — сообщил президент ФГР журналистам.

Торгованов был тренером мужской сборной с февраля 2015 года.