Порошенко призвал Евросоюз предоставить украинцам бесплатный роуминг

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Порошенко призвал Евросоюз предоставить украинцам бесплатный роуминг

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Об этом украинский президент заявил во время заседания лидеров Евросоюза на саммите Украина — ЕС в Киеве.

Европейский союз должен предоставить украинцам бесплатный роуминг на территории стран ЕС. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, ссылаясь на заявление Петра Порошенко во время заседания лидеров Евросоюза на саммите Украина — ЕС в Киеве.

— Президент высказался за предоставление украинцам бесплатно роуминга, — написал он.

Ранее Лайф писал о том, что Порошенко мечтает о проведении саммитов Украина — ЕС в Донбассе и Крыму. Напомним, саммит ЕС — Украина проходит в Киеве 12–13 июля.

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