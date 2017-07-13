Порошенко призвал Евросоюз предоставить украинцам бесплатный роуминг

Об этом украинский президент заявил во время заседания лидеров Евросоюза на саммите Украина — ЕС в Киеве.

Европейский союз должен предоставить украинцам бесплатный роуминг на территории стран ЕС. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, ссылаясь на заявление Петра Порошенко во время заседания лидеров Евросоюза на саммите Украина — ЕС в Киеве.

Президент висловився за надання українцям безкоштовно роумінгу. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 13 июля 2017 г.

— Президент высказался за предоставление украинцам бесплатно роуминга, — написал он.

Ранее Лайф писал о том, что Порошенко мечтает о проведении саммитов Украина — ЕС в Донбассе и Крыму. Напомним, саммит ЕС — Украина проходит в Киеве 12–13 июля.