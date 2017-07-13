В Подмосковье второй день ищут сбежавшую из заповедника дюжину зубров

Из-за сильнейшего урагана вечером понедельника было разрушено около двадцати метров ограждения.

Второй день продолжаются поиски сбежавших из Приокско-Террасного заповедника в селе Данки 12 зубров. Как сообщает "Подмосковье сегодня", животные вырвались на волю из-за того, что обвалившиеся после урагана деревья повредили забор.

— Упало три ели и шесть сосен, было снесено около двадцати метров ограждения. Стадо из 12 зубров-четырёхлеток, которых мы готовили к отправке в Вологду, вышло за пределы территории заповедника, — заявила замдиректора заповедника Ирина Землянко.

Сначала сбежавшую дюжину зубов сотрудники учреждения искали своими силами, но после окончания дождя начались поиски с воздуха.

Замдиректора заповедника подчеркнула, что животные неопасны и сами боятся людей.