Политолог про фильм НАТО о "лесных братьях": Он поддерживает тонус русофобии

По мнению Владимира Оленченко, создание ролика вызвано желанием стран альянса образовать искусственный конфликт между русскоязычным населением Прибалтики и коренными жителями.

Вышедший фильм НАТО о "лесных братьях", которые якобы боролись за независимость Прибалтики от СССР, а на деле были пособниками гитлеровской армии, не может оказать серьёзного влияния на местное население, хотя и призван усилить русофобию в Прибалтийских странах. Такое мнение Лайфу высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Как отмечает специалист, ни в одном уездном музее Прибалтики невозможно найти материалы, прославляющие "лесных братьев".

— Ситуация в странах Прибалтики дрейфует в сторону своего естественного состояния — это сосуществование и сотрудничество русскоязычного населения и коренного. Это беспокоит страны НАТО и Западную Европу. Потому что это возвращение к естественному состоянию не даёт странам альянса или каким-нибудь радикалам использовать Прибалтику в качестве раздражителя. Фильм запущен для того, чтобы поддерживать там тонус русофобии и создавать искусственное противостояние между русскоязычным и коренным населением, — рассказал Владимир Оленченко.

Как ранее сообщал Лайф, накануне представители НАТО разместили в Сети восьмиминутный ролик, где "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от СССР. Этот ролик вызвал возмущение в Москве. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в соцсети, что фильм о бывших соратниках Гитлера является историческим извращением, целью которого является подрыв итогов международного суда в Нюрнберге.