Самолёт из Абу-Даби едва не потерпел крушение в Пакистане

Читайте также

Самолёт из Абу-Даби едва не потерпел крушение в Пакистане

3045

Фото: Wikimedia Commons

Экипаж воздушного судна заметил, что из-за сильного ветра сорвало внешний слой одного из топливных баков.

Пассажирский лайнер перевозчика Pakistan International Airlines, который направлялся из Абу-Даби в пакистанский город Карачи, чуть не потерпел крушение над Пешаваром из-за сильного ветра, сообщает Gulf News.

Как сообщается, внешний слой одного из топливных баков воздушного судна сорвало ветром во время взлёта. Экипаж смог не только добраться до места назначения, но и благополучно посадить лайнер. После приземления всех пассажиров эвакуировали.

Повреждённый бак заменили наземные службы. После этого лайнер вылетел в конечный пункт назначения.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!