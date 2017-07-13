Самолёт из Абу-Даби едва не потерпел крушение в Пакистане

Экипаж воздушного судна заметил, что из-за сильного ветра сорвало внешний слой одного из топливных баков.

Пассажирский лайнер перевозчика Pakistan International Airlines, который направлялся из Абу-Даби в пакистанский город Карачи, чуть не потерпел крушение над Пешаваром из-за сильного ветра, сообщает Gulf News.

Как сообщается, внешний слой одного из топливных баков воздушного судна сорвало ветром во время взлёта. Экипаж смог не только добраться до места назначения, но и благополучно посадить лайнер. После приземления всех пассажиров эвакуировали.

Повреждённый бак заменили наземные службы. После этого лайнер вылетел в конечный пункт назначения.