Активист Туровский: Мы для Навального только ресурс, который он пускает в расход

Туровский, подравшийся с бойцами Росгвардии в помещении штаба Навального, обвинил оппозиционного политика в лицемерии.

Волонтёр московского штаба Алексея Навального Александр Туровский, который устроил драку с бойцами Росгвардии, рассказал о том, что многие оказали ему помощь, но только не сам блогер. По словам активиста, он даже не услышал ни слова поддержки в свой адрес от оппозиционера.

— Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни, — пишет Туровский на своей странице в "Фейсбуке".

Туровский поясняет, что ему обидно за отсутствие реакции Навального на тот факт, что после драки с правоохранителями он оказался в больнице с сотрясением мозга. Более того, он обвиняет блогера в том, что тот игнорирует своих сторонников и делает это после того, как призвал всех выйти на несанкционированную акцию протеста 12 июня.

— Навальный призывал нас "винтиться при каждом удобном случае", обещая прикрыть. Мы слышали эти призывы начиная с 12 июня, когда поменяли формат с согласованного митинга на Сахарова на несанкционированное шествие по Тверской, — добавил волонтёр московского штаба Навального.

Туровский отмечает, что хоть оппозиционный политик и любит повторять известные слова "один за всех и все за одного", на самом деле всё происходит не так. Для Навального все соратники являются только ресурсом, которым он пользуется в рамках политической кампании.

— Мы для него — ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы. Ок, его право, но таких "политиков" у нас уже достаточно, и я не понимаю, почему я должен рисковать собой ради ещё одного такого же, — пишет волонтёр.

Примечательно, что в конце концов Туровский добавил, что теперь им с Алексеем Навальным "не по пути".

Как ранее сообщал Лайф, драка Туровского с бойцами Росгвардии произошла в московском штабе Навального на Садовой набережной. Молодой человек отказался выполнить требования правоохранителей и оказал сопротивление. В итоге суд оштрафовал его на 500 рублей за неповиновение полицейским.