Косачёв: Скоро чиновников в США будут увольнять из-за "Маши и Медведя"

Глава Международного комитета Совфеда прокомментировал публикации о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что истерия по поводу якобы связей президента США Дональда Трампа с "представителями" России в Америке достигла такого уровня, что скоро вашингтонских чиновников будут увольнять из-за просмотра мультсериала "Маша и Медведь".

— Такими темпами в Вашингтоне скоро начнут увольнять тех госчиновников, которые рискнули посмотреть "Машу и Медведя". И это, как совершенно справедливо выразился господин Трамп, не что иное, как откровенная охота за ведьмами. В сознании большей части американского истеблишмента — праведная и справедливая, — цитирует РИА "Новости" слова политика.

Напомним, что ряд американских СМИ утверждал о якобы вмешательстве Кремля в выборы президента США. При этом доказательств предоставлено не было. На двусторонней встрече Путина и Трампа российский лидер однозначно ответил, что вмешательства в выборы со стороны Москвы не было.