В Киеве демонстранты заблокировали все входы и выходы Рады

Митингующие жгут фаеры и дымовые шашки. К месту подтянуты дополнительные наряды полиции.

Участники двух акций протеста в Киеве заблокировали все шесть входов и выходов из здания Верховной рады. Подъезды к зданию также перекрыты.

— По улице Грушевского, возле 1–3 подъездов, проход заблокирован машинами "Автомайдана" и активистами Национального корпуса и Центра противодействия коррупции. Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход к Раде заблокирован Антикоррупционным штабом, — говорится в сообщении организаторов акции на "Фейсбуке".

Как ранее писал Лайф, сегодня у здания украинского парламента первая половина демонстрантов требует отменить депутатскую неприкосновенность (в их числе члены "Правого сектора"* и "Национального корпуса "Азов"), а вторая выступает против пенсионной и медицинской реформ (среди них представители профсоюзов).

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.