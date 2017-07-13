На Тверской улице в центре Москвы появится флагманский магазин "Ашан"

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На Тверской улице в центре Москвы появится флагманский магазин "Ашан"

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Супермаркет, который будет располагаться в непосредственной близости от Кремля, начнёт работать в конце лета — начале осени.

В центре Москвы откроется флагманский магазин "Ашан", который будет ориентирован на посетителей центра столицы — прежде всего на туристов и офисных сотрудников. Как сообщает газета "Ведомости", супермаркет появится на Тверской, 4.

По словам представителя "Ашан Россия" Марии Курносовой, новый "Ашан", который будет находиться в непосредственной близости от Кремля, станет своеобразным магазином-витриной, где будет представлено всё лучшее, что есть у сети, а также расширенный ассортимент кулинарии и свежей продукции.

Магазин займёт три этажа, для чего компания уже арендовала 764 квадратных метра и заключила договор сроком на пять лет. Ожидается, что "Ашан" на Тверской начнёт работать в конце лета — начале осени.

Консультантом сделки выступила компания Malina Property. По информации её руководителя Станислава Титоренко, помещение станет одним из самых дорогих в столице в формате стрит-ретейла.

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