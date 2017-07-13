Песков рассказал, какой регион посетит Путин после поездки на Валаам

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Владимир Путин поздравит сотрудников металлургического предприятия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сегодня, 13 июля, находится на Валааме. А завтра, 14 июля, глава государства приедет в Белгородскую область.

— Президент посетит Лебединский горно-обогатительный комбинат, 50 лет предприятию. В воскресенье металлурги отмечают свой профессиональный праздник. Президент пообщается с работниками предприятия, со стройотрядовцами и отдельно поговорит с губернатором Евгением Савченко, — рассказал Дмитрий Песков.

Напомним, Владимир Путин прибыл на Валаам 11 июля — в День памяти преподобных Сергия и Германа, основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Посетив его, российский лидер пообщался с патриархом Кириллом.