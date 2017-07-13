Песков прокомментировал слова Трампа о том, что РФ обрадовала бы победа Клинтон

Глава Белого дома дал интервью телеканалу CBN, в котором заявил, что в кресле президента кандидат от Демократической партии собиралась значительно сократить расходы на армию.

В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о том, что Москву больше обрадовала бы победа Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

— Мы заинтересованы в том, чтобы политики, которые возглавляют страну имели позитивный подход к будущему двусторонних отношений, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Российская сторона заинтересована в выстраивании добрых, взаимовыгодных отношений, и, конечно, мы приветствуем любых политиков, которые имеют аналогичный настрой.

Представитель Кремля также напомнил о словах Путина про невмешательство РФ в президентские выборы США.

— Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-либо внутренние дела, и руководство страны выбирают не за счёт чьего-то влияния, а выбирает народ, который в этой стране проживает, — заключил Песков.

Как ранее писал Лайф, в интервью телеканалу CBN президент США Дональд Трамп заявил, что для России была бы предпочтительнее победа Хиллари Клинтон в прошлогодних выборах, так как она выступала за сокращение армии.