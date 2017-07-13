Песков: Во время встречи с Путиным Трамп чётко и прямо задавал вопросы

Так представитель Кремля отреагировал на слова главы Белого дома на проявленную жёсткость во время беседы с президентом РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который назвал себя "очень жёстким" во время общения с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки".

— Мы уже говорили, что он прямо и чётко задавал вопросы, которые его интересовали. На это он получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы Путина. Не вижу никакой эволюции, — отметил Песков.

Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что при первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 вёл себя довольно жёстко.