В Кремле следят за развитием ситуации вокруг поставок турбин Siemens в Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на территории полуострова действительно размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, но из России.

— Там (в Крыму. — Прим. ред.) действительно размещается продукция, технологическая продукция, связанная и с электроэнергетикой и энергетикой в целом, — сказал официальный представитель Кремля. — Там появляется продукция, страной происхождения которой является Россия.

Как ранее сообщал Лайф, корреспонденты агентства Reuters утверждают, что видели в порту Феодосии турбины, форма и размер которых "совпадают с изображениями турбин производства Siemens".

Скандал вокруг немецкого концерна разгорелся ещё на минувшей неделе, когда журналисты узнали, что четыре газовые турбины компании Siemens поставили в Крым в обход санкций. Производитель в ответ подал иск против компании "Технопромэкспорт", которая приобрела данное оборудование.