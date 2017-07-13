В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

По данным следствия, вооружённые ножами и автоматами мужчины напали на две российские семьи.

Правоохранительные органы Абхазии сообщили о задержании вероятных убийц российского туриста. Как сообщает телеграм-канал Mash, две семьи из России — Кабановы и Чижиковы — отдыхали на берегу реки Аапста в Гудаутском районе Абхазии, когда из леса вышли двое вооружённых автоматами и ножами людей в масках. Андрей Кабанов бросился на мужчин, пытаясь защитить родных, однако получил удар ножом в грудь.

После этого, наставив автоматы на женщин и детей, бандиты потребовали отдать им все ценности и деньги. Николай Чижиков сказал, что у него есть деньги на карточке, после чего его отправили снимать их к ближайшему банкомату. А детей и женщин взяли в заложники и увели в лес.

На берегу остался только истекающий кровью Андрей Кабанов. На его крики пришёл местный житель, который отвёз его в больницу. Уже в госпитале Андрей сообщил полиции о произошедшем. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Полиция оцепила район места происшествия. Несмотря на то что преступники бросили заложников и пытались скрыться в лесном массиве, правоохранителям удалось задержать подозреваемых.

Сообщается, что задержанные свою причастность к преступлению отрицают. Однако одной из главных улик в расследовании может стать отпечаток босой ноги одного из преступников на песке. Эксперты сравнят его с ступнями задержанных. Кроме того, жене убитого россиянина дадут послушать запись голоса задержанных для опознания. Задержанные свою причастность к преступлению отрицают.