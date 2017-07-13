В Кремле не комментируют приговор по делу об убийстве Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался оценить строгость приговора, вынесенного сегодня обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова.
— Мы не комментируем решения суда, — пояснил представитель Кремля.
На вопрос о том, есть ли вероятность, что заказчики этого преступления будут найдены, Песков ответил утвердительно.
— Есть надежда на это, безусловно, — добавил он.
Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Всего по делу о расправе над оппозиционным политиком проходило пять фигурантов. Непосредственного исполнителя убийства — Заура Дадаева — приговорили к 20 годам лишения свободы. Братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева осудили 19, 16, 14 и 11 лет соответственно.
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