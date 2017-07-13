ИГИЛ провозгласило иракский город Талль-Афар независимым государством

ИГИЛ* провозгласило иракский город Талль-Афар в провинции Найнава независимым от провозглашённого ранее "халифата" государством, сообщает IraqiNews.
В ходе своего заявления террористы пригрозили наказывать тех, кто не будет соблюдать законы и выполнять распоряжения группировки.
По данным местных СМИ, Талль-Афар является одним из важных опорных пунктов ИГИЛ, расположенных на территории провинции Найнава с августа 2014 года.
* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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