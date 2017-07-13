Шакро Молодой раздал взятки сотрудникам СК на полмиллиона евро

Согласно материалам уголовного дела, местонахождение денег до сих пор неизвестно.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления Денис Никандров получили взятку от Захара Калашова — он же — Шакро Молодой — в полмиллиона евро, сообщается в материалах разбирательства.

— Ламонов, Максименко и Никандров получили взятку в размере 500 тысяч евро от Калашова для переквалификации преступления о перестрелке на Рочдельской улице, — отмечается в сообщении.

Напомним, 13 июля Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей Ламонова, которого обвиняют в коррупции. Как отмечается, местонахождение денег неизвестно до сих пор.