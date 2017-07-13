Шакро Молодой раздал взятки сотрудникам СК на полмиллиона евро

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Шакро Молодой раздал взятки сотрудникам СК на полмиллиона евро

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Согласно материалам уголовного дела, местонахождение денег до сих пор неизвестно.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления Денис Никандров получили взятку от Захара Калашова — он же — Шакро Молодой — в полмиллиона евро, сообщается в материалах разбирательства.

— Ламонов, Максименко и Никандров получили взятку в размере 500 тысяч евро от Калашова для переквалификации преступления о перестрелке на Рочдельской улице, — отмечается в сообщении.

Напомним, 13 июля Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей Ламонова, которого обвиняют в коррупции. Как отмечается, местонахождение денег неизвестно до сих пор.

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