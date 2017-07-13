Эйфелеву башню в Париже закроют из-за Трампа

Сегодня вечером в ресторане, расположенном в башне, отужинают Эммануэль Макрон с женой и президент США с первой леди Штатов.

Эйфелеву башню закроют для посетителей из-за рабочего визита во Францию американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что вечером 13 июля лидер Пятой республики Эммануэль Макрон поужинает с главой Белого дома и его супругой Меланьей в ресторане Jules Verne, который располагается на втором ярусе главной парижской достопримечательности.

— В порядке исключения я буду закрыта с 15:30 мск 13 июля и до 14 июля включительно. Я вновь открою двери в 10:00 мск 15 июля, — сообщается в официальном "твиттере" Эйфелевой башни.

Трамп и первая леди США пробудут во Франции два дня.