На Украине могут запретить работу российской компании "Глория джинс"

В СБУ считают, что главная фабрика производителя одежды находится в неподконтрольном Киеву Луганске.

Служба безопасности Украины обвиняет российскую компанию "Глория джинс" в незаконной деятельности на территории страны. В сообщении ведомства говорится, что в неподконтрольном Киеву Луганске работает главная фабрика производителя одежды.

— На Украине головная фабрика "Глория джинс" расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о реализации в украинских торговых сетях продукции, произведённой на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик, — сообщает пресс-центр СБУ.

Эта информация будет проверена уже в рамках уголовного дела. Отмечается, что данная информация поступила в СБУ от активистов.