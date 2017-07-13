В США модель пожаловалась, что её грудные импланты скатились в подмышки

Как сообщается, после операции вокруг имплантов Аманды Марш образовался карман из воздуха.

Модель из Орландо, 31-летняя Аманда Марш, была недовольна своей грудью, и решила её увеличить. Но, как сообщает Daily Mail, после операции вокруг имплантатов образовался карман воздуха, который позволял им кататься до подмышек и обратно.

Девушка говорит, что считает себя чудовищем. О том, что сделали пластические хирурги, модель узнала, когда отправилась загорать в солярий.

Модель стала носить мешковатую одежду и перестала показываться в откровенных нарядах. Марш рассказывала, что старается оставаться в рубашке даже находясь наедине со своим молодым человеком.

Однако вскоре она поняла, что так не может долго продолжаться — неудачная операция скажется, в том числе, на карьере. Хотя она на людях продолжала шутить о произошедшем, сама искала выход из сложившейся ситуации.

В результате Аманда решилась на вторую операцию. Ей не только сделали коррекцию, но и ещё сильнее увеличили размер груди.