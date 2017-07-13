Историк оценил фильм НАТО: Это реверанс в сторону прибалтийских властей

По мнению Дмитрия Суржика, конечная цель создателей фильма о "лесных братьях" — заработать себе политических очков.

Фильм НАТО о вооружённом формировании прибалтийских националистов, занимавшихся политическим террором, есть не что иное, как реверанс военного блока властям Прибалтики. Такое мнение высказал Лайфу кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. Как отмечает эксперт, в ленте намеренно умалчивается факт того, что фактически "лесные братья" являются бандитским и даже террористическим формированием, чтобы сыграть на националистических чувствах прибалтийских народов.

— Зачем сейчас потребовалось ворошить тему с "лесными братьями"? Ну, с одной стороны, конечно, это реверанс в сторону нынешних прибалтийских властей, которые регулярно дают разрешение на проведение маршей легионеров СС, из которых и формировали отряды "лесных братьев". Это идеологическая поддержка. С другой стороны, когда на официальном уровне НАТО признаёт этих террористов и бандитов, таким образом оно формирует и играет на националистических чувствах, пугая местное население Россией, чтобы получить политические бонусы, — заявил Дмитрий Суржик.

"Лесные братья" — это обобщённое название для националистического подполья, которое действовало в Прибалтике до и после Великой Отечественной войны. В это движение входило, по разным оценкам, до нескольких тысяч человек. Они получали оружие и средства от гитлеровской Германии и выступали против советской власти.

В картине показано, что чекисты проводят операцию. Однако не говорится, почему. А проводились тогда такие операции потому, что "Лесные братья" устраивали политический террор — нападали на местное мирное население, глав колхозов, представителей администраций, партийных работников. Естественно, чтобы бороться с террористами, советские власти были вынуждены использовать вооружённые силы.

Как ранее сообщал Лайф, на официальных страницах НАТО в Сети был опубликован фильм о военном формировании "Лесные братья", в рядах которого служили бывшие солдаты и офицеры гитлеровской армии. Однако в ролике боевики представлены борцами за независимость прибалтийских стран от СССР.

Этот ролик вызвал возмущение среди представителей российских властей. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в соцсети, что фильм о бывших соратниках Гитлера — историческое извращение, целью которого является подрыв итогов международного суда в Нюрнберге.