Сухо и +28. В Гидрометцентре озвучили жаркий прогноз на выходные для москвичей

Столбики термометров покажут значения выше климатической нормы, а дождей не предвидится до середины рабочей недели.

Грядущие выходные в столичном регионе будут по-настоящему летними, обещают специалисты Гидрометцентра. По прогнозу синоптиков, в субботу столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а ночью температура воздух будет не ниже +17. В воскресенье в Москве будет ещё жарче — до +28 и без дождей.

Впрочем, к началу следующей недели температура вернётся к климатическим нормам. Жара спадёт, днём термометры покажут не выше +22. Обещают дожди, правда, они будут не такими интенсивными, как на этой неделе.