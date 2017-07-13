Схватившего Яценюка за пах нардепа забросали яйцами у стен Верховной рады

Олег Барна заявил активистам, которые требовали отмены депутатской неприкосновенности, что они "не народ".

Активисты движения "Автомайдан", которые требуют отменить депутатскую неприкосновенность, забросали яйцами депутата Верховной рады от Блока Петра Порошенко Олега Барну, сообщают местные СМИ. Конфликт разгорелся в результате блокирования протестующими здания парламента.

Как следует из видеозаписи инцидента, Барна вышел из здания Рады, после чего его остановили активисты и начали задавать ему вопросы. На слова депутата "Вы не народ" присутствующие отреагировали, начав бросать в него яйца.

В подписи к опубликованному видео активисты написали, что раз народные депутаты сами не хотят отменять свою неприкосновенность, делать это приходится их работодателям, то есть народу Украины.

После Олег Барна опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" сообщение, в котором оскорбил протестующих и посетовал на то, что активисты выражали свои претензии на русском языке.

Олег Барна известен тем, что в декабре 2015 года вручил тогдашнему премьеру страны Арсению Яценюку букет роз во время того, как глава правительства выступал с докладом в Верховной раде. Барна также попытался вынести Яценюка из-за трибуны, схватив его за талию и паховую область. После этого в зале заседаний началась драка.