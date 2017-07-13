Схватившего Яценюка за пах нардепа забросали яйцами у стен Верховной рады

Активисты движения "Автомайдан", которые требуют отменить депутатскую неприкосновенность, забросали яйцами депутата Верховной рады от Блока Петра Порошенко Олега Барну, сообщают местные СМИ. Конфликт разгорелся в результате блокирования протестующими здания парламента.
Как следует из видеозаписи инцидента, Барна вышел из здания Рады, после чего его остановили активисты и начали задавать ему вопросы. На слова депутата "Вы не народ" присутствующие отреагировали, начав бросать в него яйца.
В подписи к опубликованному видео активисты написали, что раз народные депутаты сами не хотят отменять свою неприкосновенность, делать это приходится их работодателям, то есть народу Украины.
После Олег Барна опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" сообщение, в котором оскорбил протестующих и посетовал на то, что активисты выражали свои претензии на русском языке.
Олег Барна известен тем, что в декабре 2015 года вручил тогдашнему премьеру страны Арсению Яценюку букет роз во время того, как глава правительства выступал с докладом в Верховной раде. Барна также попытался вынести Яценюка из-за трибуны, схватив его за талию и паховую область. После этого в зале заседаний началась драка.
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