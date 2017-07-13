Кехман, который брал декретный отпуск, покидает пост директора НОВАТа

Исполняющим обязанности руководителя назначен главный режиссёр театра Стародубцев.

Владимир Кехман решил уйти с поста генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Бизнесмен пояснил, что в сентябре станет известно, какие обязанности он будет исполнять в НОВАТе.

— Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона, — приводит слова Кехмана "Известия".

Отмечается, что обязанности генерального директора будет исполнять главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев. При этом он будет совмещать две должности.

Как ранее сообщал Лайф, Кехман решил взять трёхлетний декретный отпуск по уходу за ребёнком. Об этом стало известно 28 июня, при этом уже 7 июля пресс-служба театра сообщила о том, что декретный отпуск бизнесмена завершился, и он вышел на работу.