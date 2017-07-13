Жители Феодосии сняли перевозку газовых турбин под усиленной охраной

Ранее в Кремле подтвердили, что в Крыму размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, причём страной её происхождения является Россия.

Минувшей ночью на улице Советской в Феодосии местные жители сняли перевозку газовых турбин. Два тяжёлых грузовика с оборудованием направлялись к выезду в сторону Симферополя. Именно там, по словам крымчан, и ведётся строительство ТЭЦ. При этом определить производителя провезённых по городу турбин "на глаз" невозможно.

— Перевозка проходила под усиленной охраной. Рядом с автомобилями шли сотрудники полиции, которые запрещали снимать перевозимую технику, — рассказывает очевидец Александр.

Кадры прислал в редакцию гражданский журналист Лайфа через приложение LifeCorr (скачать на Android и iOS).

Напомним, корреспонденты Reuters утверждают, что минувшей ночью видели в порту Феодосии турбины, форма и размер которых "совпадают с изображениями турбин производства Siemens". Представители немецкого концерна назвали эти данные спекуляцией.

Ранее ситуацию с турбинами прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на территории полуострова размещена технологическая продукция, связанная с энергетикой, однако страной её происхождения является Россия.