Да начинайся ты уже! Синоптики обещают наступление лета "совсем скоро"

Как отметили специалисты, температурный режим в августе будет близким к норме. Аномальной жары в большей части страны пока ждать не приходится.

В августе на территории большей части России синоптики обещают долгожданное наступление лета. Во всяком случае, температура приблизится к норме, сообщила во время круглого стола главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— В августе, по предварительному прогнозу, на территории большей части страны ожидается температурный режим, близкий к норме, — сказала она.

Как отметила Макарова, температура выше нормы, возможно, будет на юге европейской части РФ, а также на юге Урала. А чуть ниже нормы — в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке.