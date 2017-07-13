Продюсера фильма об Эрдогане задержали в Турции

Али Авджи подозревают в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Продюсер биографического фильма "Вождь" о турецком лидере Реджепе Эрдогане Али Авджи задержан в Турции. Как сообщает издание Hurriyet, его подозревают в в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

По этим же обвинениям задержали доцента стамбульского технического университета Фетхуллаха Карабибера, который был в гостях у Авджи.

Известно, что Али Авджи также продюсировал фильм "Пробуждение", который сняли по мотивам прошлогодней попытки переворота в Турции. По сюжету картины, семью Эрдогана убивают сторонники мятежа, а к голове самого президента приставлен пистолет.

Напомним, Террористическую организацию фетулачистов (Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ) официальная Анкара объявила вдохновителем неудачного военного путча 15–16 июля 2016 года. В течение полугода после подавления путча десятки тысяч её предполагаемых членов были уволены из рядов чиновников и вооружённых сил страны. Как ранее писал Лайф, глава организации Фетхуллах Гюлен живёт в США, турецкий МИД требует его экстрадиции. Сам Гюлен ранее осуждал мятеж и заявлял о своей непричастности.