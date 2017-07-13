Дочь нардепа Добкина похвасталась платьем за четыре годовые зарплаты отца

Свадьба состоялась на популярном турецком курорте Мармарис, а перед церемонией невесту и её подружек снимал фотограф.

Дочь украинского депутата Верховной рады от Оппозиционного блока Михаила Добкина Алла похвасталась дизайнерским свадебным платьем стоимостью девять тысяч долларов (или 230 тысяч гривен), сообщает украинский портал "Обозреватель". Цена наряда равна почти четырём годовым зарплатам отца девушки, который в декларации доходов за 2016 год указал, что заработал 61,5 тысячи гривен.

♥️ Публикация от AMD Design Club (@alladobkina007) Июл 12 2017 в 3:16 PDT

Белое платье, в котором Алла была на церемонии бракосочетания, создано нидерландским модным домом Viktor&Rolf. Торжество прошло на популярном турецком курорте Мармарис.

Спасибо за нашу сказку @pushkin_mi ♥️ Все было идеально Публикация от AMD Design Club (@alladobkina007) Июл 12 2017 в 3:15 PDT

Помимо свадебного платья, украинские СМИ обратили внимание и на, что на свадьбе побывал известный фотограф Дмитрий Плюснин, который поделился одним из снимков. На фотографии в нижнем белье изображены подружки невесты и сама Алла, которая слегка завернулась в халат.

Давно я не снимал свадьбы, а зря. Это было весело, мои поздравления @alladobkina007 #wedding #dplyusnin Публикация от Dmitriy Plyusnin (@dplyusnin) Июл 10 2017 в 12:08 PDT

Отметим, что перед тем, как отправиться в Турцию, Алла отпраздновала свадьбу и на родине, в Харьковской области.