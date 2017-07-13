"АвтоВАЗ" рассекретил "фишки" интерьера новой Lada Vesta SW Cross

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"АвтоВАЗ" рассекретил "фишки" интерьера новой Lada Vesta SW Cross

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Салон универсала выполнен в едином "кричащем" стиле с дизайном кузова, а кресла, двери и приборная панель оформлены в оранжевой цветовой гамме.

"АвтоВАЗ" представил внешний вид новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW. Специально для новинки производители создали оранжевое оформление интерьера. Причём яркие цветовые акценты использовали не только на дверях и обивке кресел, но и на приборной панели.

<p>Фото: © &#34;АвтоВАЗ&#34;</p>

Из других новинок универсала — трёхступенчатая регулировка подогрева передних кресел, центральная консоль с подлокотником и портом USB, а также задний центральный подлокотник с подстаканниками.

<p>Фото: © &#34;АвтоВАЗ&#34;</p>

Объём багажного отделения в новых Lada Vesta — 480 литров. А если сложить кресла второго ряда, вместимость возрастает почти в два раза.

У багажника новинки тоже есть свои интерьерные, но функциональные фишечки: крючки для крепления вещей, сетки, ниша с креплением для пятилитровой канистры и карманы для хранения мелочей.

<p>Фото: © &#34;АвтоВАЗ&#34;</p>

Напомним, продажи нового варианта Lada Vesta стартуют во второй половине текущего года.

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