Роскомнадзор заблокировал более трёх тысяч экстремистских сайтов

Как сообщает замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, Роскомнадзор заблокировал более трёх тысяч сайтов с экстремистскими материалами.
— Генпрокуратурой было подано 500 требований в Роскомнадзор, в результате был заблокирован доступ к более чем трём тысячам ресурсов, содержащих призывы к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам, — заявил заместитель главы Генпрокуратуры на президиуме Совета законодателей.
Отмечается, что также запрещённую информацию убрали с тысячи сайтов.
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