Роскомнадзор заблокировал более трёх тысяч экстремистских сайтов

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Роскомнадзор заблокировал более трёх тысяч экстремистских сайтов

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Также сообщается, что по требованию Генпрокуратуры РФ запрещённая информация удалена с тысячи сайтов.

Как сообщает замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, Роскомнадзор заблокировал более трёх тысяч сайтов с экстремистскими материалами.

— Генпрокуратурой было подано 500 требований в Роскомнадзор, в результате был заблокирован доступ к более чем трём тысячам ресурсов, содержащих призывы к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам, — заявил заместитель главы Генпрокуратуры на президиуме Совета законодателей.

Отмечается, что также запрещённую информацию убрали с тысячи сайтов.

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