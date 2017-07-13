Пассажир S7 сломал зуб о сэндвич с курицей во время перелёта в экономклассе

Когда разъярённый пассажир обратился к бортпроводнице, она предложила обезболивающее.

Пассажир авиакомпании S7 сломал зуб во время приёма пищи на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург 12 июля, сообщает НГС.

— Я ел сэндвич с курицей, он входил в основной обед. Купил билет экономкласса. Один раз укусил — почувствовал, что куриное мясо жёсткое. Второй раз укусил — и зуб сломался пополам, — рассказал Сергей Горшенин.

Когда пассажир сообщил о произошедшем стюардессе, она забрала сэндвич и куда-то унесла. После этого вернулась, заявив, что проверила бутерброд и в нём ничего постороннего не оказалось. После этого бортпроводница предложила мужчине обезболивающее.

Пассажир отметил, что хочет получить компенсацию за произошедшее. По его словам, только на лечение потребуется порядка 15 тысяч рублей.

— Бортпроводники принесли извинения и предложили помощь. В случае обращения пассажира по вопросу компенсации вопрос будет рассмотрен после расследования ситуации, — рассказала пресс-секретарь S7 Group Анна Бажина.