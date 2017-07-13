В Японии телеканалу пришлось извиняться за футболку гостя с мультяшным Гитлером

Эксперт, который появился в эфире дневного ток-шоу, уверяет, что принт на его одежде носит антивоенный посыл. Однако телезрители жеста не оценили.

Скандал разгорелся после того, как в эфире дневного ток-шоу на телеканале NHK (Японское общественное телевидение) появился гость в футболке с мультяшным изображением Адольфа Гитлера. Мужчиной, который позволил себе пренебречь дресс-кодом, оказался местный предприниматель Такафуми Хориэ.

После того как соцсети наводнились постами с негодованием в его адрес, он поспешил публично объясниться. Хориэ написал в своём блоге, что не хотел никого обидеть принтом на футболке, и обратил внимание телезрителей на тот факт, что свастика на его одежде была заменена на "миролюбивый" знак пацифики, а внизу имелась надпись "Нет войне".

Телеканал также решил принести извинения за неподобающую одежду гостя.

Ведущий NHK в прямом эфире обратился к зрителям с просьбой не расценивать жест Такафуми Хориэ как попытку глумления над жертвами фашизма.

Считается, что Япония менее чувствительна к демонстрации нацистской символики, чем европейские страны, однако скандалы вокруг этой темы периодически возникают. Не так давно руководству Центробанка страны пришлось извиняться за высказывания, которые были восприняты как одобрение экономической политики нацистской Германии.