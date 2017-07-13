Три человека стали жертвами массового ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург

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Три человека стали жертвами массового ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург

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По предварительным данным, авария произошла по вине погибшего водителя легковушки, не соблюдавшего дистанцию с впереди идущим грузовиком.

Три человека погибли в крупной автоаварии на трассе Москва — Санкт-Петербург (М10) под Великим Новгородом. Ещё трое получили различные травмы. На подъезде к населённому пункту Кузнецовка столкнулись три грузовика, три легковушки. Видео с последствиями страшного ДТП опубликовал паблик Leika.

Видео с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr.

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