Три человека стали жертвами массового ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург

По предварительным данным, авария произошла по вине погибшего водителя легковушки, не соблюдавшего дистанцию с впереди идущим грузовиком.

Три человека погибли в крупной автоаварии на трассе Москва — Санкт-Петербург (М10) под Великим Новгородом. Ещё трое получили различные травмы. На подъезде к населённому пункту Кузнецовка столкнулись три грузовика, три легковушки. Видео с последствиями страшного ДТП опубликовал паблик Leika.

Видео с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr.