НАТО не видит угроз со стороны России из-за предстоящих учений "Запад"

Ранее свою "озабоченность" в связи с российско-белорусскими маневрами высказывали США, Польша и Украина.

НАТО не видит угрозы со стороны России для соседних государств и стран — членов альянса в связи с предстоящими учениями "Запад". Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

— Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", и если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и предполагают обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом, — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что право проводить военные учения имеет любая страна.

Напомним, против проведения российско-белорусских учений "Запад–2017" выступает официальный Киев. Министр обороны Украины Степан Полторак опасается, что эти манёвры якобы могут быть использованы "для начала агрессии". Кроме того, "озабоченность" в связи с предстоящими учениями высказывали Польша и США.