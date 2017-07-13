Чёрный список журналистов на G20 вызвал скандал в Германии

Представители немецкой оппозиции требуют проведения расследования, чтобы узнать, по какой причине была ограничена работа прессы на саммите.

По меньшей мере 32 журналиста, которые были аккредитованы на работу на саммите G20 в Гамбурге, не смогли попасть на саммит. Виной тому чёрный список, куда внесли их имена. Власти объяснили такой жест соображениями безопасности, однако не стали уточнять, какую угрозу представляли журналисты. А немецкая оппозиция потребовала проведения расследования в ответ на это.

Большая часть представителей прессы, объявленных персонами нон грата, — немецкие журналисты. Об этом заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По одной из версий, все они в недавнем времени были на территории Турции, в курдских районах. Однако эту версию Зайберт опроверг.

Как отметили представители оппозиционных партий в парламенте Германии, необходимо провести доскональное расследование случившегося. Так, Партия зелёных направила свои запросы в Минюст и МВД Германии.

Своё возмущение в связи со случившимся высказали и в организации "Репортёры без границ". Глава правления организации Михаэль Редиске отметил, что его коллеги даже не могли оспорить решение властей и защитить свои права юридическим путём из-за того, что аккредитация была отозвана в короткий срок и без объяснения конкретной причины.