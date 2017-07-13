Глава Комитета здравоохранения упала в обморок в туалете в кулуарах Рады

Ольга Богомолец потеряла сознание после того, как её обвинили в саботаже медреформы.

Нардеп от Блока Петра Порошенко и глава Комитета Верховной рады по здравоохранению Ольга Богомолец упала в обморок, когда была в туалете в кулуарах украинского парламента. Как сообщают украинские СМИ, неизвестно, сколько депутат пролежала без сознания, пока её не нашла одна из журналисток.

В уборную тут же прибыли медики, а сотрудники службы безопасности оцепили место ЧП. Спустя некоторое время нардеп Ганна Гопко сообщила, что Богомолец чувствует себя нормально.

Примечательно, что до того, как депутат Рады упала в обморок, у неё произошла перепалка с исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяной Супрун. Та обвинила Богомолец в саботаже медицинской реформы.