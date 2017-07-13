Китаянка удалила гигантскую опухоль, когда она начала чесаться

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Китаянка удалила гигантскую опухоль, когда она начала чесаться

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По мнению врачей, женщина смогла прожить с ней около тридцати лет, потому что образование было доброкачественным.

34-летняя китаянка по имени Жуанг рассказала, что жила с опухолью с самого детства и лишь спустя 30 лет решилась удалить её. Как передаёт Daily Mail, к такому шагу женщина решила прибегнуть после того, как опухоль начала чесаться.

<p>Фото: © Daily Mail</p>

— Сначала она была размером с горошину, но по мере моего взросления увеличивалась в размере, — сказала Жуанг.

<p>Фото: © Daily Mail</p>

Врачам понадобилось пять часов, чтоб вырезать образование диаметром 89 сантиметров. Операция прошла 6 июля. По словам врачей, в течение недели женщине снимут швы.

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