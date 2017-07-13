Турция отправила к берегам Кипра военный фрегат

Судно будет осуществлять наблюдение за начавшимися работами по геологоразведке на шельфе острова.

Турецкие власти приняли решение отправить к берегам острова Кипр фрегат ВМС страны Gokceada.

— Фрегат Gokceada начал дежурство по наблюдению за судном West Capellа, которое, как предполагается, может проводить геологоразведку в интересах властей Южного Кипра в Восточном Средиземноморье, — говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

Ранее СМИ сообщали, что французская компания Total начинает разведочное бурение на 11-м участке газового месторождения "Афродита" в исключительной экономической зоне Кипра.