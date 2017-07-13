"Макдоналдс" заплатит 300 тысяч рублей москвичке за выбитые зубы

Женщина, которая поскользнулась на полу, требовала компенсации в размере одного миллиона рублей.

Компания "Макдоналдс" должна будет выплатить жительнице столицы 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение после того, как та упала на мокром полу в одном из заведений сети. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы, сообщает РИА "Новости". Женщина требовала миллион рублей — 900 тысяч компенсации за причинённый моральный вред, а оставшуюся сумму составили её расходы на лечение.

По словам адвоката компании, иск москвички не был обоснован, так как в момент инцидента в заведении была установлена предупредительная табличка, на которой было указано, что пол в ресторане мокрый.

В прокуратуре иск поддержали, посчитав, что компания не обеспечила должным образом безопасность посетителей заведения, однако сочли размер требуемой компенсации слишком большим.