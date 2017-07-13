В России установили памятник сбитому в Сирии лётчику Хабибуллину

Монумент был установлен на родине пилота, в селении Вязовый Гай Ульяновской области.

Представители Минобороны России, члены правительства Ульяновской области, курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков, военнослужащие 55-го отдельного вертолётного полка ЮВО, а также представители ветеранских и общественных организаций и жители региона съехались сегодня в селение Вязовый Гай, где прошла установка памятника погибшему в Сирии лётчику, Герою России Ряфагатю Хабибуллину.

— Около тысячи человек приняли участие в торжественном митинге по случаю открытия памятника полковнику Ряфагатю Хабибуллину на родине лётчика, в селении Вязовый Гай Ульяновской области, — сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В память о пилоте над селом пролетели два вертолёта Ми-8 и два вертолёта Ми-24. Также, преодолев более 1000 километров, в Вязовый Гай прилетел первый в России именной вертолёт, названный в честь Ряфагата Хабибуллина.

Напомним, что 8 июля сирийский вертолёт с российским экипажем атаковал террористов ИГИЛ* под Пальмирой. Пилотам удалось остановить атаку боевиков, однако вертолёт был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Указом президента России полковник Ряфагат Хабибуллин был удостоен звания Героя России посмертно.

* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.