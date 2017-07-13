Советник Трампа с помощью реквизита показала, что думает о "вмешательстве РФ"

Келлиэнн Конуэй воспользовалась в телеэфире табличками с надписями, на одной из которых зачеркнула слово "сговор".

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй воспользовалась реквизитом в эфире Fox News, чтобы показать отношение к вопросу якобы российского вмешательства в американские выборы в США.

На бумажном листке с надписями "вывод?" и "сговор" она зачеркнула второе слово, заявив, что доказательств "вмешательства России" до сих пор нет, а листком с надписями "иллюзия" и "разочарование" Келлиэнн Конуэй показала своё отношение к расследованию против администрации Трампа.

Советник президента США также раскритиковала американские СМИ, обвинив их в ограниченности.

Напомним, что во время двусторонней встречи на саммите G20 Дональд Трамп задал Владимиру Путину вопрос и получил однозначный ответ, что Россия не вмешивалась в прошлогодние президентские выборы.