Украинский политолог: "Медовый месяц" между Киевом и Евросоюзом прошёл

Эксперты назвали прошедший в Киеве саммит Украина — ЕС самым провальным за последние годы.

Итоги саммита Украина — ЕС свидетельствуют о том, что Запад готов окончательно порвать с командой Петра Порошенко. К такому выводу пришёл директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортников, сообщает РИА "Новости".

Эксперт указал на тот факт, что в результате саммита не удалось даже согласовать итоговое заявление, не говоря уже о практических результатах. А одну из главных причин этого процесса политолог усматривает в том, что отношения между Украиной и Брюсселем вышли на тот уровень, когда "обещания Киева необходимо воплощать в жизнь".

— Медовый месяц между Украиной и ЕС прошёл. Теперь мы находимся на стадии "сожительства по необходимости". ЕС всё более и более критично относится к деньгам, которые он тратит на Украине. Потому что внутри ЕС многие политические группы требуют аудита этих денег и всё более критично относятся к украинскому руководству, — комментирует политолог.

Напомним, саммит Украина — ЕС окончился скандалом из-за фразы о "европейских устремлениях". Представители Киева и Брюсселя не смогли достичь согласия в отношении формулировок, а по правилам европейской дипломатии отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях.