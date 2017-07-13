Браконьерство, лишение прав и "жена-наркоманка". Скандалы с участием Кержакова

Сегодня, 13 июля, стало известно, что нападающий "Зенита" Александр Кержаков завершает игровую карьеру. Имя нападающего питерского клуба связано далеко не только с блестящими победами и крупными поражениями команды. В какие скандальные истории попадал футболист.

Семейная драма

"Санта-Барбара" отдыхает по сравнению с тем, что происходило с семьёй и личной жизнью именитого футболиста. Итак, в 2010 году он увёл супругу Екатерину у хоккеиста Кирилла Сафронова. Пара не стала официально регистрировать брак, в 2013 году у них родился сын Игорь. Спустя всего год Кержаков обвинил женщину в злоупотреблении наркотиками, подал в суд, потребовав лишить её права воспитания малыша.

"Весёлые покатушки"

7 декабря прошлого года футболиста задержал инспектор ГИБДД после того, как нарушитель выехал на встречную полосу на железнодорожном переезде в Курортном районе Петербурга. Правоохранитель написал, что за рулём был Кержаков, хотя ещё в августе 2016 года его на полгода лишили водительских прав за превышение скорости и отказ от медосвидетельствования.

Наловил рыбки

Александр Кержаков в начале июля выложил в соцсети фотографию с Онежского озера, где он держит пойманных лососей. В Росрыболовстве Карелии заявили, что организуют проверку по данному факту. По предварительной информации, возбудили административное дело. Если окажется, что в Карелии или Вологде, то ему грозит штраф в пять тысяч рублей.

Рука-лосось #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

"Бизнесмен"

В 2011–2012 году Кержаков передал воронежскому бизнесмену Михаилу Сурину более 300 млн рублей для строительства нефтеперерабатывающего завода. Футболист больше года ждал, когда работы начнутся, а после обратился в суд. Сурина осудили на четыре года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Но вскоре приговор заменили исправительными работами.

Ну и, конечно, интим

В феврале 2016 года неизвестный фанат выложил 18 тысяч долларов за личную переписку экс-нападающего. Хакеры выставили на "торги" два гигабайта данных. В подтверждение мошенники выложили в Сеть скриншоты некоторых документов, где говорится о финансовых операциях Кержакова. Как заявили хакеры, в файле содержатся предложения о знакомстве футболиста с топ-моделями, среди которых "мисс Украина" Анна Перегубко.

Второй вариант — 22-летняя Маргарита с третьим размером груди, "девушка месяца" по версии Playboy. Также, как заявили мошенники, в планы футболиста входила покупка коллекционного ретро-автомобиля "Форд-Мустанг" 1961 года выпуска, который стоил порядка 100 тысяч евро.