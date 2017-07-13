Прокуратура просит освободить инвалида-колясочника Мамаева

Антон Мамаев, который весит всего 18 кг, получил 4,5 года колонии за то, что вместе с подельником якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших, среди которых бывший спецназовец.

Прокуратура просит отпустить из-под стражи осуждённого за разбой 28-летнего Антона Мамаева, инвалида с мышечной атрофией. В надзорном ведомстве уже опротестовали вынесенный приговор по делу колясочника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Тимирязевский суд.

Прокуратура также просит направить дело на новое рассмотрение. Дата рассмотрения ходатайства надзорного ведомства пока неизвестна.

Напомним, Антона Мамаева приговорили к 4,5 года колонии по обвинению в разбое. Следствие также полагает, что он является главой небольшой организованной преступной группировки. В итоге его поместили в СИЗО "Матросская тишина", а спустя неделю перевели в спецбольницу.