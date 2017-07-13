МВД РФ собирается пресечь хождение полуголых толп во время ЧМ-2018

Замминистра внутренних дел выразил надежду на то, что в 11 городах, где будут проводиться матчи, с пониманием подойдут к профилактической работе.

Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что хождение полуголых толп болельщиков во время чемпионата мира по футболу будет пресекаться. При этом заместитель министра внутренних дел отмечает, что не все города в состоянии обеспечить изоляцию людей в состоянии опьянения.

— В наших городах РФ не будет полуголых толп, ходящих по улицам и площадям, эти факты будут однозначно жёстко пресекаться, — цитирует слова Горового издание "Р-спорт". — Я буду благодарен, если по крайней мере города проведения чемпионата мира со вниманием подойдут к этим вопросам.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.