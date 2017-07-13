МВД РФ собирается пресечь хождение полуголых толп во время ЧМ-2018

Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что хождение полуголых толп болельщиков во время чемпионата мира по футболу будет пресекаться. При этом заместитель министра внутренних дел отмечает, что не все города в состоянии обеспечить изоляцию людей в состоянии опьянения.
— В наших городах РФ не будет полуголых толп, ходящих по улицам и площадям, эти факты будут однозначно жёстко пресекаться, — цитирует слова Горового издание "Р-спорт". — Я буду благодарен, если по крайней мере города проведения чемпионата мира со вниманием подойдут к этим вопросам.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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