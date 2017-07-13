В Китае игрушечный поезд насмерть задавил годовалого ребёнка

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В Китае игрушечный поезд насмерть задавил годовалого ребёнка

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Инцидент произошёл в торговом центре. Присматривавшая за мальчиком женщина лишь спустя несколько минут обнаружила его пропажу.

В Китае, в уезде Пи годовалый ребёнок был оставлен без присмотра в торговом центре. Малыш полез на аттракцион с игрушечным поездом, который был намного больше самого ребёнка. Поезд наехал на мальчика и задавил его.

Женщина, которая пришла с малышом, обнаружила его пропажу лишь спустя несколько минут, пишет The Mirror. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребёнка.

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