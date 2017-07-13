СК проверяет историю школьницы, которую контролёры высадили из электрички в лесу

13-летняя девочка не смогла предъявить кондукторам билет, поскольку проспала свою станцию.

Следственный комитет РФ заинтересовался происшествием в подмосковной электричке, где контролёры высадили малолетнюю безбилетницу. По информации СМИ, всё произошло в районе платформы 85-й километр Павелецкого направления железной дороги, рядом с которой нет жилых массивов или автобусных остановок.

В результате школьница, которая из-за плохого самочувствия отпросилась домой из лагеря в Культурном центре ЗИЛ, но проспала свою станцию, осталась в незнакомом месте совершенно одна.

— Проводится доследственная проверка на предмет возможных противоправных действий контролёров поезда в отношении несовершеннолетней, — говорится в сообщении пресс-службы СКР.