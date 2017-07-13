Россия или ЕС? Лавров призвал Запад не ставить Украину перед выбором

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Россия или ЕС? Лавров призвал Запад не ставить Украину перед выбором

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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото:© РИА Новости/Владимир Песня

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной.

Москва призывает западные страны не ставить Украину перед выбором "или-или": либо она с ЕС, либо с Россией. Об этом глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил во время своего выступления в Фонде имени Кербера.

— Мы очень хотим добрососедства с Украиной и хотим, чтобы наши западные коллеги, которые выстраивают целый ряд своих программ, включая "Восточное партнёрство", не ставили наших соседей, включая Украину и любые другие страны, перед выбором "или-или", — сказал Сергей Лавров.

Отметим, "Восточное партнёрство" — политический проект Евросоюза, который направлен на сближение бывших советских республик — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — с ЕС.

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