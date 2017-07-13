Нидерланды уведомили ООН о проведении суда по делу о крушении Boeing 777

Судебный процесс будет осуществляться в рамках голландского уголовного судопроизводства.

Нидерланды сообщили ООН в официальном письме о намерении провести суд над подозреваемыми по делу о крушении Boeing на Украине на своей территории.

— Судебный процесс будет осуществляться в рамках голландского уголовного судопроизводства на основе проверенных и апробированных норм материального и процессуального уголовного права. Голландская правовая система предоставляет близким родственникам значительные права в плане наблюдения за судебным процессом и участия в нём, — говорится в послании временно поверенного в делах Нидерландов в ООН Лисе Грегойре ван Харен. Дипломат добавила, что сотрудничество между следственными органами будет продолжаться также на стадии судебного преследования.

Члены Совместной следственной группы, куда помимо Нидерландов также входят Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина, 5 июля договорились, что уголовное преследование подозреваемых будет проводиться при содействии заинтересованных стран.

Напомним, что в 2014 году пассажирский самолёт Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул на востоке Донецкой области. Скончались все 298 пассажиров, из которых две трети были гражданами Нидерландов.